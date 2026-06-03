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Челябинский гидрометцентр предупредил об опасных погодных явлениях

4 июня на Южном урале ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Об этом предупредил Челябинский гидрометцентр.

Региональное МЧС рекомендовало жителям учитывать погодные условия при планировании отдыха, усилить контроль за времяпровождением детей и не парковать машины под деревьями при ухудшении погоды.

Напомним, что на прошлой неделе на Челябинск обрушился ураган: было сломано и повреждено более сотни деревьев, на некоторых зданиях пострадала кровля, из-за повреждения проводов отключалось электричество.

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