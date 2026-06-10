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Третий аукцион по продаже ЮГК не состоялся

Не состоялся третий аукцион по продаже активов ЮГК.

Напомним, он был объявлен Росимуществом 2 июня, сбор заявок шел до 9 июня. Участникам необходимо было подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов.

Для признания аукциона состоявшимся было достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов и внесшего задаток.

Как пишет РБК, в аукционе по активам ПАО «Южуралзолото группа компаний» с начальной ценой 162 млрд руб. хотел принять участие бизнесмен Михаил Пимулин с партнерами. Однако его заявка на «ГИС Торги» была отклонена.

Как сообщил Пимулин, произошли некие технические трудности с переводом задатка.

«Видимо, с задатком все-таки не успели. Там сумма достаточно большая, но как бы у нас, видимо, технические заминки произошли», – рассказал Радио РБК Пимулин, подававший заявку в статусе физлица.

Росимущество уже два раза пыталось продать активы ЮГК. На реализацию пущено 67,2 процентов акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК – 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» – 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. На первый аукцион никто не заявился. На второй по голландской системе заявился один участник, а нужны были два.

Челябинск, Елена Васильева

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