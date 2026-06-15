В Челябинске два адвоката оказались замешаны в деле о взяточничестве

В Челябинске будут судить адвоката, который стал посредником при передаче взятки.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 18 ноября 2025 года 38-летний адвокат Адвокатской палаты Челябинской области получил от супруги своего доверителя взятку в сумме 2 млн рублей. Далее деньги через другого адвоката предполагалось передать должностным лицам суда за смягчения наказания для подзащитного.

После получения взятки мужчина был задержан на месте совершения преступления. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). У адвоката арестованы счета и 2 земельных участка. Действия второго адвоката квалифицированы следствием как покушение на мошенничество.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

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