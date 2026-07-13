В Челябинске будут судить адвоката, попросившего передать ему 1,5 млн рублей якобы за смягчение наказания для осужденного

В Челябинске передано в суд дело о мошенничестве, фигурантом которого стал 39-летний адвокат адвокатской палаты Челябинской области.

События, послужившие поводом для уголовного дела, произошли в 2025 году. Обвиняемый убедил другого адвоката, что может повлиять на решение апелляционной инстанции в отношении его подзащитного. Для этого необходимо было передать ему 1,5 млн рублей – якобы для последующего вручения их должностным лицам в качестве вознаграждения за смягчение наказания осужденному.

Коллега обвиняемого согласился на эту схему и запросил у супруги осужденного деньги, но уже 2 млн рублей. 500 тысяч он намеревался оставить себе. После вынесения судебного решения, которым ранее назначенное наказание было существенно смягчено, 18 ноября 2025 года адвокат получил указанную сумму. И был задержан на месте преступления. Участников преступной схемы задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Дело 38-летнего адвокат, получившего деньги от супруги осужденного, уже передано в суд, ему предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки. Адвоката, затеявшего всю схему с якобы смягчением наказания, будут судить за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Дело направлено в Калининский городской суд.

В СУ СК РФ по Челябинской области отметили, что реальной возможности повлиять на судебное решение обвиняемый не имел. Расследование показало, что должностное лицо, имя которого использовалось обвиняемым, не было осведомлено о преступном замысле адвокатов. Каких-либо договоренностей о передаче денежных средств не достигалось, денежные средства ему не предназначались.

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