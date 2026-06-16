Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 100 млн рублей с дорожно-строительной фирмы за неисполнение контракта

Компания «УралДорСтрой» должна вернуть в казну более 100 млн рублей за неисполнение госконтракта. Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Челябинской области от 29 января 2026 года, – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2025 году надзорный орган обратился в суд с требованием взыскать с ООО «УралДорСтрой» в пользу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области более 76 млн рублей. Прокуратура заявила о ненадлежащем исполнении госконтракта по капитальному ремонту автомобильной дороги Фершампенуаз-Париж-железнодорожная станция Джабык. Государственный контракт выполнялся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дороги проходил в 2021-2022 годах.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при выполнении работ использовались более дешевые материалы, не предусмотренные сметной и проектной документацией.

В результате с дорожной компании потребовали взыскать свыше 76 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 24 миллионов рублей. А в отношении хозяина предприятия Нвера Колозяна возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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