В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает ГУ МЧС по региону, ожидаются очень сильные дожди и ливни, в том числе сильные, местами град, грозы, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

По прогнозу Уралгидромета, 23-26 июня в Челябинской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Отметим, что в Челябинске на улицах работает спецтехника – ведется расчистка ливневок во избежание новых эпизодов подтопления проезжей части и тротуаров, которые случились неделю назад.

Челябинск, Елена Васильева

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