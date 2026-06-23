В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает ГУ МЧС по региону, ожидаются очень сильные дожди и ливни, в том числе сильные, местами град, грозы, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
По прогнозу Уралгидромета, 23-26 июня в Челябинской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.
Отметим, что в Челябинске на улицах работает спецтехника – ведется расчистка ливневок во избежание новых эпизодов подтопления проезжей части и тротуаров, которые случились неделю назад.
Челябинск, Елена Васильева
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