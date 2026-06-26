В Челябинской области создан операштаб по контролю топливной проблемы

В Челябинской области при правительстве создан штаб по контролю ситуации на топливном рынке. Он будет мониторить цены на бензин и ДТ, а также наличие ресурсов на АЗС.

На первом заседании, прошедшем накануне, были озвучены меры по стабилизации ситуации, принятые на федеральном уровне: полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина, увеличение выработки на нефтеперерабатывающих предприятия, отказ от плановых ремонтов с переносом на более низкий сезон спроса.

Представители нефтяных компаний сообщили на заседании, что запасы топлива в регионе достаточны. Однако была отмечена изменившаяся логистика: на отдельных АЗС объем отпуска топлива вырос в пять раз, что увеличивает время на доставку и требует технологических перерывов. На основе анализа изменяющегося спроса будет выстроена новая логистика и скорректировано планирование объемов поставок, отметили в пресс-службе правительства области. Независимые поставщики топлива сообщили о продолжающейся работе АЗС, но указали на ряд проблем, включая рост цен со стороны нефтетрейдеров.

Напомним, ранее «Новый День» писал о том, когда на топливном рынке закончится «гонка за бензином».

Челябинск, Елена Васильева

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