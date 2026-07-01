Трое жителей Магнитогорска пытались за взятку пристроить своих детей в педколледж

В Магнитогорске трое местных жителей обвиняются в даче взятки заместителю директора педагогического колледжа. Родители заплатили деньги, чтобы обеспечить поступление своих детей в учебное заведение.

Взятки передавались родителями в период приема документов в 2023/2024 и 2024/2025 учебных годах, сообщает прокуратура Челябинской области. В ведомстве назвали суммы переданных средств – 41, 45 и 50 тыс. рублей. Уголовные дела в отношении взяткодателей были возбуждены по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и теперь переданы в Правобережный районный суд г.Магнитогорска для рассмотрения по существу.

В отношении взяткополучателя уголовное дело находится в стадии расследования.

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