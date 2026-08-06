В Магнитогорске еще два человека пойдут под суд за взятку заместителю директора педколледжа

В Магнитогорске завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей за дачу взятки заместителю директору колледжа.

По версии следствия, летом 2024 года фигуранты передали заместителю директора педагогического колледжа Магнитогорска взятку в виде денег в размере 41 и 39 тыс. рублей. За деньги он должен был решить вопрос о зачислении их детей в образовательное учреждение, – сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Преступления были выявлены сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Магнитогорску. Следователем СК наложен арест на имущество обвиняемых: на квартиру женщины стоимостью свыше 3,3 млн рублей и автомобиль мужчины стоимостью свыше 550 тыс. рублей.

Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. В Следственном комитете отметили, что ранее в суд передали дела 9 фигурантов в совершении аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела по обвинению заместителя директора педагогического колледжа в получении взяток продолжается.

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