В Челябинской области 22-летняя девушка попала под поезд

В Челябинской области девушка погибла под поездом. Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, трагедия случилась 1 июля на станции Чернявская в Красноармейском округе. Жертва переходила пути в неположенном месте, получила тяжелые травмы и скончалась.

Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, что 27 июня две женщины в Челябинской области попали под товарный поезд. Одна умерла на месте, вторая была госпитализирована.

Челябинск, Елена Васильева

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