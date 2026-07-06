ФСБ пришла к молодому человеку, который по заданию украинцев разослал военным бомбы

ФСБ предотвратила серию терактов против российских военных, принимающих участие в СВО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, молодой человек 23-х лет был завербован украинской стороной. В попытке получить деньги он забрал из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания, украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение. Сотрудниками ФСБ России почтовые отправления были изъяты и обезврежены. Обвиняемый был задержан в Первоуральске в марте 2025 года.

Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 275 (государственная измена) УК России.

Москва, Елена Васильева

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