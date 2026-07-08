Депутаты одобрили отставку главы Копейска

Городска дума Копейска на внеочередном заседании одобрила прошение об отставке главы города Светланы Логановой.

Заявление о сложении полномочий по собственному желанию было подано на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба думы, отставку Логановой депутаты проголосовали единогласно. В ближайшее время в Копейске будет назначен исполняющий обязанности главы и объявлен конкурс на замещение вакантной должности градоначальника.

Напомним, что главой Копейска Логанова стала в июне 2024 года, перейдя с позиции зама по социальной политике.

Копейск, Елена Васильева

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