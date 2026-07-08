Начался процесс о покрывательстве цыганского наркобизнеса. Что не так с этим делом

В Челябинске сегодня начался процесс по делу экс-полицейского Сергея Федерягина. Его обвиняют в крышевании цыганского наркобизнеса в Коркино. По версии следователя, бывший замначальника полиции региона оказывал протекцию местной аптечной сети, через которую незаконно реализовывали препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Это категорически отрицает сам Федерягин. Как указывает его защита, никаких взяток за крышевание он не брал, а из доказательств в пользу версии следствия – только показания человека, который представлялся сотрудником силовых структур и когда-то действительно был знаком с полицейским.

Речь об экс-оперативнике Яковлеве. По словам адвоката Федерягина Сергея Колосовского, мужчины действительно какое-то время работали в одном отделении тогда еще милиции, но общались мало, к тому же Яковлев ушел из МВД, а Федерягин дослужился до замначальника главка по оперативной работе. Также Колосовский рассказал «Новому Дню», что Яковлев, представляясь сотрудником органов госбезопасности, по собственным показаниям, получал мзду с аптеки до 2024 года и, соответственно, по его словам, передавал деньги Федерягину, тогда как последний вышел на пенсию в начале 2023-го, а рапорт и вовсе подал в конце 2022-го.

СМИ сообщали, что в историю с незаконными схемами отца мог быть вовлечен сын Яковлева, действующий сотрудник правоохранительных органов. Якобы из-за давления на него отец мог оговорить своего бывшего коллегу.

В частности, Яковлев получил деньги от находящихся в состоянии наркотического опьянения граждан, управлявших машиной и остановленных полицией, – наркоманам обещали, что за мзду тех не привлекут к ответственности. Посредниками выступали Яковлев и владелец той самой аптечной сети, где нелегально торговали наркотикосодержащими препаратами, Бекетов. В отношении обоих, хоть те и получили деньги, уголовное дело было прекращено. «Присвоение Яковлевым денежных средств было осуществлено не с целью посредничества во взяточничестве, а как гонорар посредника», – говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, разбирательства в Коркино начались после трагической гибели Елены Сарафановой. Она работала в такси, получила заказ в цыганский поселок – и это стало ее последней поездкой. Женщину зверски зарезали, после чего в городе начались погромы. Люди вышли против произвола цыганской диаспоры в Коркино. После волнений начались и проверки, в том числе вскрывшие систему получения наркотиков через аптеки.

Что касается убийцы, то им был признан 17-летний цыган. Его отправили в воспитательную колонию, судья назначила девять лет лишения свободы. Приговор огласили прошлым летом.

Челябинск, Елена Сычева

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