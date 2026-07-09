российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Анонсы, ЧелГУ

Назначен врио главы Копейска

Назначен врио глав Копейска. Им стал Андрей Арасланов.

Соответствующе постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Арасланов ранее занимал должность первого заместителя главы города.

Назначение произведено в соответствии с федеральным законодательством: в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования высшее должностное лицо субъекта РФ в течение 10 дней назначает временно исполняющего полномочия. Соответствующая норма закреплена в части 16 статьи 21 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ.

Напомним, что прежняя глава города Светлана Логанова ушла в отставку по собственному желанию. Накануне ее освободила от должности местная дума.

Копейск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,