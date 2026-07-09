Назначен врио главы Копейска

Назначен врио глав Копейска. Им стал Андрей Арасланов.

Соответствующе постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Арасланов ранее занимал должность первого заместителя главы города.

Назначение произведено в соответствии с федеральным законодательством: в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования высшее должностное лицо субъекта РФ в течение 10 дней назначает временно исполняющего полномочия. Соответствующая норма закреплена в части 16 статьи 21 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ.

Напомним, что прежняя глава города Светлана Логанова ушла в отставку по собственному желанию. Накануне ее освободила от должности местная дума.

Копейск, Елена Васильева

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