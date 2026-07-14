СК возбудил дело после травмирования маленького ребенка на пляже Челябинска

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования трехлетнего мальчика. Как ранее писал «Новый День», инцидент произошел в воскресенье 12 июля на пляже Шершневского водохранилища.

Мальчик схватился за провод, предназначенный для подключения инвентаря на берегу. В результате ребёнок получил удар электрическим током. Прибывшая бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу с диагнозом «электротравма».

По данному факту следователем СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), – сообщается в MAX-канале СУ СК по Челябинской области. Следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП, также будет дана оценка действиям руководства пляжа.

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