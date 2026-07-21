Бывшему прокурору Аргаяшского района вынесли приговор

Сегодня Аргаяшский районный суд вынес приговор бывшему прокурору Курмангазы Уруспаеву. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Уруспаева приговорили к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режиме. Также бывший прокурор должен выплатить штраф в размере 1 784 848 р. 32 коп.. Он также не сможет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, государственных и муниципальных учреждениях в течение 3 лет. Этим же приговором Уруспаев К.Н. был лишен классного чина – старший советник юстиции, – сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

Как ранее сообщалось, Уруспаев, занимавший должность прокурора Аргаяшского района, обещал решить вопрос об условном наказании для бывшего руководителя строительной фирмы, обвиненного в хищении денег во время исполнения государственного оборонного заказа.

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