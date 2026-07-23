В Челябинской области в Госдуму выдвинулись 45 кандидатов по одномандатным округам

Вчера в 18 часов завершилось выдвижение кандидатов в Государственную Думу по одномандатным округам.

Как сообщает избирательная комиссия Челябинской области, в 5 одномандатных избирательных округах Челябинской области выдвинуто 45 кандидатов. В каждом из округов в борьбу планируют вступить кандидаты от 8 партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Зеленые», ЛДПР и «Справедливая Россия».

В выборах также хотят принять участие 5 самовыдвиженцев. По 2 человека выдвинулись округах №189 и №191, 1 человек – в округе № 192.

Следующий этап – предоставление документов на регистрацию. Он продлится до 18:00 5 августа. В том числе самовыдвиженцам на этом этапе необходимо сдать подписи избирателей в свою поддержку (в среднем от 15 066 до 16 211 подписей в зависимости от округа). Далее начнется проверка представленных документов, она займет 10 дней.

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