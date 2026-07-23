В Центральном районе Челябинска объявлен карантин по бешенству

В поселке Шершни объявлен локальный карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.

Очаг заболевания зарегистрирован на улице Покровской, в частном доме. Неблагополучной также считается зона в радиусе двух километров от этого места. В очаге инфекции запрещено ввозить и вывозить животных, за исключением тех, кому были сделаны прививки от бешенства в течение последних 179 дней. В радиусе двух километров запрещено проводить мероприятия с участием животных. Ограничительные меры введены на 60 дней.

Ранее локальный карантин вводился в Советском районе Челябинска, на Октябрьской улице в поселке Смолино.

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