В суд ушло дело бывшего челябинского министра дорожного хозяйства

В суд отправляется дело бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Его начнут рассматривать 14 августа 2026 года.

Сам бывший чиновник остается под домашним арестом – накануне Советский районный суд подлил ему меру пресечения до 20 декабря 2026 года.

Напомним, Нечаева задержали в феврале 2025 года вместе с экс-министра дорожного хозяйства региона Дмитрием Микуликом, замначальника правового управления областного миндортранса Сергеем Куликовым, начальником правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анной Курьяновой, а также бывших руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова.

По данным следствия, все они могли быть причастны к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

Сначала Алексей Нечаева находился в СИЗО, но в октябре 2025 года его перевели под домашний арест.

Челябинск, Елена Васильева

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