В Челябинске будут судить диверсантов

В Челябинском областном суде будут рассматривать дело о диверсии, фигурантами которого стали двое жителей Златоуста. Одному из обвиняемых 17 лет, другому – 19. В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в совершении диверсии и содействии диверсионной деятельности (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Как сообщает СУ СК по Челябинской области, совершеннолетний фигурант совместно с другом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, в Златоусте проникли на территорию, где располагается базовая станция сотовой связи. Фигуранты смешали воду с хлоридом натрия и намеревались вылить ее на устройство внутри термошкафа. Но вскрыть дверцу не смогли и вылили полученную смесь на поверхность оборудования, полагая, что она, проникнув через щели, повредит находящееся внутри устройство. Действовали диверсанты по инструкции от представителя иностранного государства, отметили в СК.

Кроме того, обвиняемый со своим двоюродным братом 14 июля 2025 года за денежное вознаграждение в размере 12 тыс. рублей облили термошкаф с электрооборудованием водой с хлоридом натрия, после чего 15 июля того же года вскрыли его монтировкой, залили три бутылки ацетона и осуществили поджог оборудования базовой станции сотовой связи, принадлежащей акционерному обществу, причинив ущерб на сумму свыше 460 тыс. рублей. Сделали они это также по заказу иностранного гражданина. Диверсант отчитался перед заказчиком о выполнении поручения и получил денежные средства, после чего молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемые находятся под стражей. Расследование дела завершено и передано в Челябинской областной суд для рассмотрения по существу.

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