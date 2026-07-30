Уволилась зампред правительства Челябинской области Павлова

Заместитель председателя Правительства Челябинской области Маргарита Павлова ушла в отставку. Постановление об освобождении чиновниц от должности уже подписал губернатор Алексей Текслер. Согласно документу, трудовой договор расторгается 31 июля 2026 года по инициативе работника. Информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства, сообщает «Коммерсант-Южный Урал».

Маргарита Павлова работала в составе правительства области с октября 2024 года. В зону ее ответственности входила координация деятельности исполнительных органов по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, патриотического воспитания, а также взаимодействие с федеральными органами власти и общественными организациями.

Кто займет место Павловой в правительстве области и сохранится ли вообще эта должность в структуре, в пресс-службе правительства региона не сообщили, пишет «Ъ-Южный Урал».

Челябинск, Елена Васильева

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