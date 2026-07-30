Облсуд отказал бывшему главе челябинского РПН, пытавшемуся оспорить изъятие его имущества на 400 млн рублей

Бывший глава челябинского Роспотребнадзора Анатолий Семенов попытался оспорить национализацию его имущества. Но Челябинский облсуд оставил в силе решение Курчатовского суда, вынесенное в марте этого года.

Как ранее писал «Новый День», Анатолия Семенова задержали 13 февраля текущего года. Чиновника обвинили в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Генпрокуратура потребовала национализировать имущество чиновника и его родственников на сумму более 400 миллионов рублей. Речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Суд вынес решение о взыскании имущества на сумму более 400 млн рублей. По ходатайству прокурора судебное решение было обращено к немедленному исполнению.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube