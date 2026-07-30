российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Облсуд отказал бывшему главе челябинского РПН, пытавшемуся оспорить изъятие его имущества на 400 млн рублей

Бывший глава челябинского Роспотребнадзора Анатолий Семенов попытался оспорить национализацию его имущества. Но Челябинский облсуд оставил в силе решение Курчатовского суда, вынесенное в марте этого года.

Как ранее писал «Новый День», Анатолия Семенова задержали 13 февраля текущего года. Чиновника обвинили в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Генпрокуратура потребовала национализировать имущество чиновника и его родственников на сумму более 400 миллионов рублей. Речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Суд вынес решение о взыскании имущества на сумму более 400 млн рублей. По ходатайству прокурора судебное решение было обращено к немедленному исполнению.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия,