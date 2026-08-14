Бывшего главу Роспотребнадзора Челябинской области отправили из СИЗО под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест бывшему руководителю регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Семенову. Обвиняемый в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159, ст. 289 УК РФ) отправился домой до 7 октября 2026 года, пишет «Коммерсант-Челябинск».

Меру пресечения также изменили сыну экс-главы управления Роспотребнадзора Алексею Семенову, который проходит вторым фигурантом по делу. По данным источника, во время плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области Анатолий Семенов лоббировал интересы организаций, которыми владеют и управляют его родственники. Кроме того, по версии следствия, с января 2010-го по 2026 год Анатолий Семенов создал через подконтрольных лиц коммерческие организации и зарегистрировал их на своих сыновей и других людей. Тем самым он нарушил запрет для госслужащих на ведение бизнеса.

Как ранее писал «Новый День», Анатолия Семенова задержали 13 февраля текущего года. Чиновника обвинили в незаконном совмещении государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Генпрокуратура потребовала национализировать имущество чиновника и его родственников на сумму более 400 миллионов рублей. Речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Суд вынес решение о взыскании имущества на сумму более 400 млн рублей. По ходатайству прокурора судебное решение было обращено к немедленному исполнению.

Челябинск, Елена Васильева

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