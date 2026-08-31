Режим беспилотной опасности в Челябинской области отменен

На Южном Урале снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МОБ региона.

В соседней Свердловской области режим беспилотной опасности пока сохраняется. «Екатеринбург подвергся атаке вражеских БПЛА. Работают силы Министерства обороны РФ, средства авиации и ПВО, мобильные огневые группы. Есть падания обломков беспилотника в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы», – сообщил губернатор Денис Паслер.

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