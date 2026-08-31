Паслер заявил о попадании БПЛА в жилые дома и логистический центр

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил об очередной вражеской атаке с воздуха на Екатеринбург.

«Работают силы Министерства обороны РФ, средства авиации и ПВО, мобильные огневые группы. Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация. Буду оперативно информировать вас о развитии событий», – написал глава региона в соцсетях.

Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Граждан просят быть бдительными и сохранять спокойствие.

Губернатор также напомнил о запрете на публикацию фото и видео, фиксирующих последствия атак вражеских беспилотников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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