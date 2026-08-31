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Жога обещал помощь свердловчанам, чьи квартиры пострадали от прилета БПЛА

После атаки беспилотников ВСУ на Екатеринбург к уральцам обратился полпред президента в УрФО Артем Жога.

«Враг попытался навредить Уралу. Преступный киевский режим нанес удар по жилому дому в Екатеринбурге, повреждены квартиры, всем жителям будет оказана необходимая помощь. Также в Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием. Враг мечтает посеять панику – не поддавайтесь! Ситуация находится под контролем всех ответственных служб», – написал Жога в своем канале в мессенджере МАХ.

Как ранее сообщал «Новый День», губернатор Паслер заявил о попадании беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. «Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация. Буду оперативно информировать вас о развитии событий», – отметил глава региона в соцсетях. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Граждан просят быть бдительными и сохранять спокойствие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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