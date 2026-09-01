В Челябинске адвокат получил 3 года строгача за посредничество при передаче взятки

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 38-летнему адвокату Адвокатской палаты Челябинской области. Он обвинялся в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Адвокат предложил своему доверителю передать взятку должностным лицам суда для смягчения наказания. Его подзащитный согласился, после чего его супруга передала адвокату оговоренные 2 млн рублей. Подсудимый был задержан на месте преступления, – сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 6 млн рублей и запретом заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года. Он взят под сражу в зале суда.

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