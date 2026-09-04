Водно-развлекательный комплекс заплатит компенсацию ребенку, пострадавшему от хлора в бассейне

Челябинске суд водно-разылекательный комплекс заплатит 30 тысяч рублей девочке, пострадавшей от отравления парами хлора.

В марте этого года после купания в бассейне развлекательного комплекса на Молодогвардейцев, 17, несколько детей пожаловались на боль в глазах, родители вызывали скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, проверка с привлечением специалиста Роспотребнадзора показала незначительное превышение концентрации хлора.

Директору ООО «Аквамакс» было внесено прокурорское представление. Родители девочки, которой пришлось проходить лечение в больнице, обратились в прокуратуру. Надзорный орган направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Развлекательный комплекс должен выплатить ребенку 30 тысяч рублей.

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