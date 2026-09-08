Завтра пройдет тренировка для избирателей, голосующих на выборах онлайн

С 8 часов 9 сентября и до 20 часов 10 сентября избиратели, зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование, могут принять участие в выборах в тестовом режиме. В эти дни состоится общероссийская тренировка ДЭГ. «Всё как на настоящих выборах, но на тестовых бюллетенях с обезличенными кандидатами и партиями, – сообщили в региональной избирательной комиссии.

Как принять участие в тестировании:

– Зайдите на портал vybory.gov.ru;

– Авторизуйтесь через свой профиль на портале Госуслуг;

– Сделайте свой выбор.

Тестовый бюллетень выдаётся только один раз, – отметили в избирательной комиссии Челябинской области. Если вы ещё не успели подать заявление на участие в ДЭГ, сделать это можно на портале Госуслуг до 14 сентября. Выборы в Государственную Думу пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

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