Избирательные участки Челябинской области прошли проверку

в Челябинской области провели комплексную проверку избирательных участков. Их готовность оценивают сотрудники полиции, МЧС, представители местных администраций. Также объекты проинспектировала специальная рабочая группа, в которую вошли представитель областного избиркома Виталий Шиков, региональный омбудсмен Юлия Сударенко и глава Общественной палаты области Николай Дейнеко.

Проверяющие проконтролировали, есть ли на избирательных участках условия для голосования избирателей с ограниченными возможностями. В том числе, входы должны быть оборудованы пандусами и поручнями, на самих участках должны быть трафареты для инвалидов по зрению, адаптированные кабинки для голосования с усиленным освещением. Также внимание инспекторов уделялось созданию условий для наблюдения за выборами представителями общественного контроля.

Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Избирательные участки региона успешно прошли проверку и полностью готовы к работе, – сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42