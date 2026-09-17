Суд в Челябинске отменил регистрацию кандидатов-одномандатников от «Яблока»

Челябинский облсуд снял с выборов пятерых кандидатов, выдвинутых партией «ЯБЛОКО» по одномандатным округам в Челябинской области на выборах депутатов Госдумы.

Все пять кандидатов обжаловали решения Челябинского областного суда во Втором апелляционном суде общей юрисдикции, сообщили в облизбиркоме.

Апелляционный суд оставил в силе решения Челябинского областного суда об отмене регистрации кандидатов Ярослава Щербакова, Андрея Талевлина, Валентины Комковой, Оксаны Боярской и Сергея Фарымы.

Челябинск, Таисья Исупова

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