Пять челябинских депутатов Госдумы получили удостоверения об избрании

В Челябинской области выдали удостоверения об избрании депутатам-одномандатникам, прошедшим в Госдуму девятого созыва.

Решением территориальной избирательной комиссии города Златоуста с полномочиями окружной по одномандатному избирательному округу № 192 зарегистрирован избранный депутат Антон Ковалев.

Решением территориальной избирательной комиссии Курчатовского района города Челябинска с полномочиями окружной по одномандатному избирательному округу № 189 зарегистрирован избранный депутат Алексей Денисенко.

Решением территориальной избирательной комиссии Коркинского округа с полномочиями окружной комиссии по одномандатному избирательному округу № 190 зарегистрирован избранный депутат Валерий Гартунг.

Решением территориальной избирательной комиссии Правобережного района города Магнитогорска с полномочиями окружной комиссии по одномандатному избирательному округу № 191 зарегистрирован избранный депутат Владимир Дремов.

Решением территориальной избирательной комиссии Тракторозаводского района города Челябинска с полномочиями окружной по одномандатному избирательному округу № 188 зарегистрирован Евгений Илле.

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