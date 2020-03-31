ВОЗ: ношение масок не прекратит пандемию, а из-за карантина заражения сместились в семьи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит пользы во всеобщем ношении масок в нынешней борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. «Нет никаких указаний на то, что это поможет», – рассказал прессе координатор программ ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан в понедельник.

По словам Райана, маски несут в себе дополнительный риск, если носить их неправильно. «Наш совет: мы не рекомендуем носить маски, если вы не заражены», – отметил Райан на пресс-конференции.

Второй важный тезис от эксперта ВОЗ – домашний карантин может быть опасен для общественного здоровья. По словам Майкла Райана, поскольку во многих странах введены строгие ограничения на передвижение на открытом воздухе, основной риск заражения переместился в семью. «В большинстве регионов мира большинство людей заражаются в домашних условиях, в семье, из-за ограничений на выход на улицу и комендантского часа», – сказал он. «В некотором смысле передача (инфекции) сместилась с улицы на семьи», – добавил эксперт. В этом случае рекомендации ВОЗ просты: в случае возникновения болезни в семье источник необходимо изолировать, а за всеми контактными тщательно наблюдать и, при необходимости, тоже изолировать и лечить.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 31.03.20

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