В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом

Пожилой пациент с новой коронавирусной инфекцией скончался в больнице в Пензе. Это первая смерть больного с COVID-19, зарегистрированная в Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства, умершему жителю Пензы 75 лет. Он имел многочисленные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Причина смерти выясняется.

По данным на 31 марта, в Пензенской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, новых на сегодня 5. Под медицинским наблюдением находятся 4112 человек.

С учетом летального случая в Пензе общее число скончавшихся больных с коронавирусом в России достигло 18. Ранее сообщалось, что за сутки пять пациентов умерли в Москве, по одному – в Санкт-Петербурге, Московской и Владимирской областях.

На 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения COVID-19 в 73 регионах. За истекшие сутки прирост инфицированных составил 500, больше всего – в Москве. Выздоровели и выписаны 55 человек, всего 121.

Пенза, Ольга Панфилова

Пенза. Другие новости 31.03.20

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