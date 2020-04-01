Эпидемиолог назвал сроки ослабления самоизоляции россиян из-за коронавируса

Режим полной самоизоляции населения, введенный почти во всех российских регионах из-за коронавируса, будет ослаблен при двух условиях – когда перестанет нарастать число заболевших и в течение нескольких дней число новых случаев заражения стабилизируется. Об этом сообщил советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в комментарии ТАСС.

Как отметил эксперт, пока в стране идет нарастание случаев заболевания COVID-19, россияне должны находиться на самоизоляции.

«Сегодня 500 новых случаев, завтра будет 400, надо еще два-три дня подождать, после того как пик достигнут, потому что один день может быть снижение, а потом снова рост», – пояснил Малеев. Он при этом подчеркнул, что стабильное снижение случаев инфицирования должно наблюдаться в течение нескольких дней.

Специалист также отметил, что в России за последние дни выросло количество заражений новым коронавирусом внутри страны. «Раньше было 10% только тех, которые заражались внутри страны, а теперь их до 25%», – рассказал он, подчеркнув, не все граждан соблюдают всеобщий режим карантина.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа, большинство заболевших в Москве (1613 человек). На утро 1 апреля число жертв новой коронавирусной инфекции достигло 24 человек – за сутки умерли 7 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.20

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