В России выявлено еще 440 больных коронавирусом, в Москве число зараженных приблизилось к 2000

В России за последние сутки зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом в 35 регионах, сообщает Роспотребнадзор. Общее количество заболевших достигло 2 777 в 75 регионах, а число смертельных случаев выросло до 24. Накануне сообщалось о 17 жертвах и 500 новых случаях инфицирования. Таким образом, в России замедлился суточный прирост числа заболевших COVID-19. Выздоровели на данный момент 190 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано в Москве – 267, однако этот показатель меньше вчерашней цифры по столице – 387 заболевших. Число заразившихся коронавирусом в столице достигло 1880 человек.

В то же время в Коми выявлено 32 больных (всего 54), в Санкт-Петербурге – 27 (всего 125), в Подмосковье – 15 (всего 134), в Саратовской области – 11 (всего 15).

По семь заразившихся в Вологодской и Челябинской областях, по шесть – в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае, по пять – Тульской области и Краснодарском крае, по четыре – в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской областях, по три – в Тамбовской области и Ханты-Мансийском автономном округе. По двое заболевших в Брянской и Ивановской областях, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. По одному – во Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Сахалинской областях, а также в Чечне, Башкирии, Мордовии, Алтайском, Приморском, Хабаровском краях.

В ведомстве отметили, что вновь заболевшие посещали в последние две недели страны, охваченные эпидемией коронавирусной инфекцией, либо выявлены как контактные.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что выписаны по выздоровлению за весь период по России 190 человек, за сутки излечились 69 человек.

Вместе с тем, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки зарегистрировано 7 летальных случаев: пять – в Москве, по одному – в Московской и Псковской областях. За весь период скончались 24 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.20

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