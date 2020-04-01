В Москве более чем вдвое выросло число зараженных коронавирусом детей

В Москве из 267 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом почти половина приходится на жителей в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Еще 87 заболевшим – от 46 до 65 лет. Остальные 34 человека старше 65 лет, из них 12 – старше 80 лет.

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена у еще 29 детей. Общее число зараженных детей в столице увеличилось более чем в два раза – с 17-ти до 46-ти.

В оперативном штабе подчеркнули, что все заболевшие и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

На 1 апреля число случаев заражения коронавирусом в столице выросло до 1880. За сутки в России выявлено 440 больных COVID-19, общее число инфицированных достигло 2777 человек.

Москва, Наталья Петрова

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