Сотрудник Сбербанка заразился COVID-19 от продавца на рынке в Башкирии

Коронавирусная инфекция подтверждена у жителя Кизильского района Челябинской области, который после возвращения из-за рубежа вместо того, чтобы уйти в режим самоизоляции, отправился в Башкирию торговать мясом. Ранее сообщалось, что южноуралец вместе с женой 22 марта торговали мясом на рынке в городе Сибае в Башкирии. Сегодня стало известно, торговец заразил контактировавшего с ним сотрудника Кизильского отделения Сбербанка. Об этом сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов на своей странице в соцсети «ВКонтанте».

Градоначальник предупредил, что среди жителей Сибая могут быть клиенты Кизильского филиала Сбербанка, которые в течение последних двух недель обращались в это отделение. Афзалов указал, что всем им необходимо соблюдать режим самоизоляции и обязательно проинформировать о возможном контакте врачей ЦГБ Сибая по телефону «горячей линии».

«Опасность может быть гораздо ближе, чем кажется. Случай в Кизиле это подтверждает», – подчеркнул мэр.

По состоянию на 1 апреля в Челябинской области зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом нового типа, в соседней Башкирии 8 заболевших.

Сибай, Ольга Панфилова

Сибай. Другие новости 01.04.20

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