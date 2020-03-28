Южноуральцы, инфицированные коронавирусом, отправились торговать в соседний регион

Жители Челябинской области приехали из-за границы, но вместо того, чтобы уйти в режим самоизоляции, отправились в Башкирию торговать мясом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Сибае разыскивают тех, кто в воскресенье, 22 марта, приобретал продукты на местном рынке «Воскресный» в мясном павильоне у торгующих на месте № 37 (улица Матросова, 4). Они должны сообщить о себе на горячую линию Роспотребнадзора, либо в больницу Сибая.

Выяснилось, что торговцы заражены коронавирусом. И приехали в Сибай они из Челябинской области.

«У жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая, действительно выявлен предварительно положительный анализ на коронавирус, – прокомментировал ситуацию главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. – Он и его супруга изолированы в инфекционные боксы в профильном отделении в больнице Магнитогорска, получают необходимое лечение. Точный диагноз пациентам будет поставлен после получения результатов из института «Вектор». Тем не менее, отрабатываются все известные медикам контакты заболевших, о которых им сообщили сами пациенты. У родственников взяты анализы.

Пересекли границу граждане в Уфе, не сообщили о себе в установленном порядке. Спасибо бдительным гражданам, которые обратили наше внимание на эту семью».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.03.20

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