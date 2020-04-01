Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом

В больнице Эжвинского района города Сыктывкара в Республике Коми выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом, из них 32 – за последние сутки. Об этом сообщает региональный минздрав.

По словам главы ведомства Дмитрия Березина, «очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина». Все пациенты проходят курс лечения, добавил чиновник.

Министр также отметил, что всем заболевшим оказывается психологическая поддержка. Медицинский персонал больницы «обеспечивается средствами защиты в приоритетном порядке», подчеркнул он.

Как пишут местные СМИ, пациентов могли подхватить инфекцию от врача, чьи дети вернулись из поездки в Европу. Впрочем, эта информация пока официально не подтверждена.

Всего на данный момент в Коми зарегистрировано 54 случая инфицирования коронавирусом. Их них 53 – в Эжвинской больнице. Еще один случай был завозным: пациент – иранский студент – уже выздоровел и выписан.

В России на 1 апреля коронавирус выявили у 2777 человек. 26 человек умерли – сегодня стало известно о первой смерти от коронавируса в Чечне и втором умершем пациенте с COVID-19 в Подмосковье. Обе жертвы – это пожилые люди с сопутствущими заболеваниями. 190 человек выздоровели.

Сыктывкар, Ольга Панфилова

Сыктывкар. Другие новости 01.04.20

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