СКР занялся больницей в Коми, где 53 человека заразились коронавирусом

Следователи начали проверку после массового заражения коронавирусом в больнице Эжвинского района Сыктывкара.

Ранее сообщалось, что в медучреждении подтверждены 53 случая инфицирования COVID-19. Больница закрыта на карантин. Местные СМИ отмечали, что пациенты могли подхватить инфекцию от врача, чьи дети либо он сам вернулись из поездки в Европу. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

В управлении Следственного комитета РФ по Республике Коми сообщили, что «по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района города Сыктывкара, организована доследственная проверка».

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

Всего на 1 апреля в Коми зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом, 53 из них – в Эжвинской больнице. Еще один случай был завозным: заболевший иранский студент уже выздоровел и выписан.

Сыктывкар, Наталья Петрова

Сыктывкар. Другие новости 02.04.20

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