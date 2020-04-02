Плюс 771: число заболевших коронавирусом в России превысило 3,5 тысячи человек, погибли – 30

В России за истекшие сутки зарегистрирован 771 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в 29 регионах. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. В среду, 1 апреля, прирост зараженных составил 440 человек. Таким образом, в России возобновился суточный рост инфицированных. Общее число заболевших в стране увеличилось до 3548, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 76 регионах. Впервые инфекция выявлена в Ямало-Ненецком автономном округе – заболели два человека.

За последние сутки от коронавируса умерли 6 человек – трое в Москве, по одному – в Подмосковье, Пермском крае и Чечне. С начала пандемии в стране зарегистрировано 30 смертельных случаев.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве – 595. Всего в столице коронавирусом заболели 2475 человек. В число лидеров по количеству вновь заболевших также вошли Московская область (43 случая, всего 177 больных), Санкт-Петербург (22 случая, всего 147), Нижегородская область (13 случаев, всего 25), а также Ленинградская область и Дагестан – соответственно 11 и 10 новых случаев.

В то же время по семеро зараженных выявлены в Калининградской области и Пермском крае, по пять – в Свердловской, Оренбургской областях, а также в Бурятии, Ставропольском и Красноярском краях. По четыре новых случая инфицирования зарегистрированы в Липецкой, Мурманской, Ростовской и Иркутской областях, три – в Вологодской области. По двое заболевших в восьми регионах – Калужской, Самарской, Омской областях, в Северной Осетии, Башкирии, Марий Эл, Коми и ЯНАО. По одному инфицированному выявлено в Белгородской области, Адыгее и Алтайском крае.

За сутки по России полностью выздоровели 45 человек, всего – 235.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.20

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