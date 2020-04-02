Врачи выявляют нетипичные симптомы коронавируса: спутанность сознания, судороги, отек мозга

У некоторых больных коронавирусом нового типа наблюдаются нетипичные симптомы: спутанность сознания, судороги, отек мозга. По данным The New York Times (Нью-Йорк Таймс), о таких симптомах сообщают врачи по всему миру – но количество таких пациентов незначительно.

Типичными симптомами Covid-19 являются кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. Тем не менее, исследователи также фиксируют необычные симптомы, такие как потеря обоняния и аппетита или проблемы с сердцем. И теперь к ним подключились неврологические проблемы.

К примеру, в начале марта 74-летний мужчина пришел в отделение неотложной помощи в одном из городов штата Флорида с жалобами на кашель и лихорадку. Рентген показал отсутствие у него пневмонии, поэтому врачи отправили больного домой. На следующий день его родственники снова отвезли его в больницу, потому что температура увеличилась. У пациента было затрудненное дыхание, но он не мог сказать свое имя и объяснить, что его беспокоило. Диагностика показала, что у него был неврологический приступ, а позже пришел тест на Covid-19 – положительный.

О необычном случае сообщили и врачи в Детройте: они рассказали о 50-летней стюардессе, которая жаловалась на головную боль. Сначала она могла назвать свое имя, а потом перестала отвечать на вопросы врачей. Обследование выявило аномальный отек и воспаление в головном мозге. Врачи диагностировали острую некротическую энцефалопатию – это, как правило, редкое осложнение гриппа и других вирусных инфекций.

Подобные случаи, сопровождающие пандемию Covid-19, были зарегистрированы врачами в Италии и других странах.

Пациенты с энцефалопатией инертны и могут выглядеть потрясенными, вести себя странно, смотреть в никуда и страдать от судорог, требующих немедленной помощи. Эксперты в таких условиях предупреждают лечащих врачей о том, что эти пациенты могут быть инфицированы Covid-19.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.04.20

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