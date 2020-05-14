Российские врачи рассказали о новом нетипичном симптоме Covid-19

Специалисты Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное проявление новой коронавирусной инфекции. У двух пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, поступивших 27 апреля и 3 мая в лечебные учреждения ФМБА, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, возник серозный перитонит (воспаление брюшины), говорится в сообщении пресс-службы ФМБА РФ.

В ходе лечения у больных, госпитализированных с типичными клиническими проявлениями Covid-19 (кашель, заложенность носа, изменения в легких), появилась отрицательная динамика в виде «острого живота» и повышения температуры.

Пациентам экстренно провели диагностическую лапароскопию, которая показала наличие жидкости в брюшной полости.

По результатам обследований этих пациентов «можно предполагать новый вариант Covid-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», отметили в ФМБА. Специалисты предположили, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа организма на вирусную инфекцию, который сопровождается гиперактивацией клеток иммунитета. Такая реакция «может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек (брюшины – прим. ред.)», отмечается в сообщении.

Ранее отечественные и зарубежные медики сообщали о необычных симптомах коронавирусной инфекции – у некоторых больных наблюдаются высыпания на коже, похожие на крапивницу, спутанность сознания, судороги и отек мозга.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 14.05.20

В России зафиксировали спад по числу новых случаев Covid-19. / В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом. / Минфин США предупредил о риске краха американской экономики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»