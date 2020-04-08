Дерматологи рассказали о новом симптоме COVID-19

Врачи из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) Франции рассказали о выявлении нового возможного симптома заражения новой коронавирусной инфекцией.

Группа из 400 дерматологов в ходе исследования обнаружила, что заразившиеся имели поражения кожи, а именно красные пятна, похожие на крапивницу. В некоторых случаях, по словам медиков, высыпания были болезненными, сообщает bfmtv.com.

Проведенные SNDV анализы свидетельствуют о наличии связи между появлением красной сыпи и наличием COVID-19.

Ранее врачи сообщили о нетипичных симптомах у некоторых больных коронавирусом нового типа. У пациентов, в частности, наблюдаются спутанность сознания, судороги, отек мозга. О таких симптомах сообщают медики по всему миру, однако доля таких пациентов незначительна, пишет The New York Times.

Типичными симптомами новой коронавирусной инфекции являются кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. Меж тем у многих заболевших медики фиксируют необычные симптомы – потерю обоняния и аппетита или проблемы с сердцем.

Париж, Апрель 08

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