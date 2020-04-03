российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 апреля 2020, 09:01 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Чечня первой в России ввела комендантский час из-за коронавируса

Чечня первой из российских регионов ввела комендантский час для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

В республике с 3 апреля будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 8:00. Об этом сообщила глава ЧР Рамзан Кадыров в своем телеграме, отметив, что исключение будет сделано для некоторых служб и организаций, имеющих право на проезд в ночное время суток. Список этих организаций уже доведен до соответствующих служб, уточнил он.

Кадыров заявил, что это мера – вынужденная и вводится «как часть плана борьбы с коронавирусом».

Ранее глава Чечни объявил о полном закрытии границ республики с 5 апреля из-за COVID-19.

Всего в Чечне на 2 апреля подтверждены 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент скончался. Еще 26 случаев инфицирования ждут подтверждения в федеральной референс-лаборатории, сообщил накануне глава регионального минздрава Эльхан Сулейманов.

Грозный, Наталья Петрова

Грозный. Другие новости 03.04.20

В Италии от коронавируса умерли почти 14 тысяч человек. / За сутки во Франции от коронавируса погибло почти 500 человек. / Украинцев призвали надеяться только на себя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Чечня первой среди регионов России закрывает свои границы из-за коронавируса

В рубриках

Кавказ, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,