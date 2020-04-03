Чечня первой в России ввела комендантский час из-за коронавируса

Чечня первой из российских регионов ввела комендантский час для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

В республике с 3 апреля будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 8:00. Об этом сообщила глава ЧР Рамзан Кадыров в своем телеграме, отметив, что исключение будет сделано для некоторых служб и организаций, имеющих право на проезд в ночное время суток. Список этих организаций уже доведен до соответствующих служб, уточнил он.

Кадыров заявил, что это мера – вынужденная и вводится «как часть плана борьбы с коронавирусом».

Ранее глава Чечни объявил о полном закрытии границ республики с 5 апреля из-за COVID-19.

Всего в Чечне на 2 апреля подтверждены 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент скончался. Еще 26 случаев инфицирования ждут подтверждения в федеральной референс-лаборатории, сообщил накануне глава регионального минздрава Эльхан Сулейманов.

Грозный, Наталья Петрова

Грозный. Другие новости 03.04.20

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