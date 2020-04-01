Чечня первой среди регионов России закрывает свои границы из-за коронавируса

Чечня с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд из республики, чтобы не допустить распространение коронавируса в регионе. Об этом в среду заявил глава ЧР Рамзан Кадыров в своем инстаграме. Это первый регион, который объявил о закрытии своих границ из-за COVID-19.

По его словам, с воскресенья, 5 апреля, в регионе будет остановлен прием авиарейсов, пассажирских поездов. Кроме того, будет закрыт въезд для автотранспорта. Кадыров уточнил, что исключение будет сделано для машин экстренных служб, доставки продуктов и лекарств.

Глава республики подчеркнул, что все, кто планирует вернуться или выехать из республики, должны сделать это до 5 апреля. «После мы не будем никого пропускать», – предупредил он (цитата по РИА «Новости»).

Всего в Чечне по состоянию на 1 апреля заразились коронавирусом 10 человек, один из них скончался.

Грозный, Наталья Петрова

Грозный. Другие новости 01.04.20

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