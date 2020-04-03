В России выявили 601 новый случай коронавируса, общее число заболевших превысило 4000

В России зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4149 человек в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции.

За последние сутки скончались 4 пациента с COVID-19, за весь период – 34. Выздоровели 46 человек, всего – 281.

Новые случаи заражения выявлены в 32 регионах. Заболевание коронавирусной инфекцией впервые зарегистрировано в Ингушетии (один случай) и в Еврейской автономной области (3 случая).

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 448 (всего с начала эпидемии – 2923). На втором месте – Подмосковье (34 заболевших), на третьем – Красноснодарский край (17 заразившихся), четвертую строчку занимает Пензенская область (11 инфицированных). Пятое место разделили Пензенская область и Ямало-Ненецкий автономный округ – по 10 новых заболевших.

В Санкт-Петербурге прибавилось 9 пациентов, в Ханты-Мансийском автономном округе – 8, в Татарстане – 6, в Тюменской области и Калмыкии – по 5, в Саратовской области -4.

По 3 новых случая заражения выявлены в Липецкой, Астраханской, Кировской областях, по два – в Челябинской, Брянской, Ивановской областях, а также в Чечне, Приморском крае и Крыму.

На одного больного больше стало в девяти регионах – Свердловской, Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Иркутской областях, Бурятии, Пермском крае и Хабаровском крае.

На сегодняшний день в России проведено более 575 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплат до 30 апреля. При этом он допустил сокращение «коронавирусных каникул» при стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

В мире число инфицированных коронавирусом превысило 1 миллион человек – таковы данные американского университета Джона Хопкинса, который собирает статистику по зарегистрированным случаям заражения по всему миру. Скончались более 50 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.04.20

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