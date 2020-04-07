Впервые в России за сутки выявили более 1000 заболевших коронавирусом, 11 человек – умерли

В России впервые за сутки число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило 1000 – Роспотребнадзор сообщил о 1154 заболевших в 43 регионах. С начала пандемии количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России достигло 7497 – заболевание проникло в 81 регион. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесии.

Больше всего новых случаев заболевания за истекшие сутки зафиксировано в Москве – 697, Санкт-Петербурге – 69, Московской области – 67, Брянской области – 32 и Калининградской области – 29. За сутки по 19 заболевших выявлено в трех регионах – Ханты-Мансийском автономном округе, Ставропольском крае и Пензенской области. 18 новых случаев в Ямало-Ненецком автономном округе, 14 – в Ивановской области, 13 – в Дагестане. По 11 пациентов с COVID-19 прибавилось в четырех регионах – Пермском и Краснодарском краях, Коми и Волгоградской области. 10 новых случаев выявлено в Тульской области, 8 – в Ростовской области, по 7 – в Свердловской, Тюменской и Владимирской областях, по 6 – в Ингушетии и Саратовской области. По 5 новых заболевших зарегистрировано в Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае, Орловской и Ярославской областях.

В топ-5 регионов, где зафиксировано самое большое число заболевших с начала пандемии, вошли Москва (5181 заболевший), Подмосковье (454), Санкт-Петербург (295), Республика Коми (101) и Ленинградская область (62).

За сутки от коронавируса скончались 11 человек: 5 – в Подмосковье, 2 – в Москве и по одному в Краснодарском, Приморском краях, Бурятии и Иркутской области. С начала пандемии общее число жертв составило 54.

За день выздоровели и выписаны из больниц 88 человек, всего с начала периода – 494.

Надо отметить, что ни одного случая заболевания не зарегистрировано в Туве, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.20

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