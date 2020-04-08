ВОЗ включила в список кандидатных первую российскую вакцину от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список кандидатных вакцин против новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 первую российскую разработку – вакцину Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

Как сообщает «Медицинский вестник», кандидатная вакцина представляет собой рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, сообщает ФМБА. Уже завершены испытания на животных. Доказана способность вакцины формировать специфический иммунный ответ на SARS-CoV-2.

Институт ФМБА придерживается стратегии непрерывного создания кандидатных вакцин на всем протяжении периода исследований, вплоть до внедрения препарата в практику. Параллельно идет разработка подходов оценки особенностей иммунного ответа и количественного определения белка и антител.

Рекомбинантные белки успешно внедрялись в практику мирового здравоохранения ведущими разработчиками вакцин. Это существенно повышает вероятность успеха разработки эффективного и безопасного препарата против нового коронавируса и возможности его промышленного производства для массовой иммунизации населения. На предприятии ФМБА России в Красном Селе создаются для этого соответствующие мощности.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

Санкт-Петербург. Другие новости 08.04.20

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